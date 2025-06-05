Fenerbahçe kapmak istedi... Osimhen, Türkiye kararını açıkladı

26...

Victor Osimhen...

Bir rakam, bir insan.

Attığı goller ile kral tacı giyen yıldız oyuncu...

Lig bitti, o dillerde.

Gidecek mi, kalacak mı?..

İtalya'ya mı dönecek?..

Yoksa parayı tercih edip Arap çöllerine mi geçecek?..

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar.

Osimhen; bitti!

O artık futbol yaşantısına başka ülkede devam edecek.

Bu kesin. Net.

Olayın perde arkasına bakalım.

İlk teklifi Fenerbahçe yaptı.

Evet, evet.. Yanlış okumadınız. Acun Ilıcalı direk oyuncu ile konuştu. Türkiye liglerinde istediği teklifi almasını. Sonrasında üstüne 1.5 kat koyup sözleşme yapmayı teklif etti.

Osimhen aynen şunu demiş: "Türkiye kariyerim buraya kadar. Futbol yaşantımı farklı bir ülke ve ligde devam ettireceğim. Konu, para ya da benzeri konular değil. Tamamen kariyer planlaması. Ama bunu kimse anlamıyor. Umarım siz beni çok iyi anladınız!.."

Olayın astı, astarı bu. Kendisi eğer Juventus ile anlaşamazsa, soluğu Arabistan liginde alacak gibi duruyor.

Paralar dönüp duruyor. Transferde Euro'lar, Dolar'lar uçuşuyor...

İnsanın; "uçun kuşlar uçun, transfere doğru" diyesi geliyor.

Şöyle bir Arap çöllerine gidelim. Hemen geri dönelim. Sıcak fena.

Suudiler, bir açıldı pir açıldı. Önce tüm yasakları kaldırdı. Dünyaca ünlü şarkıcılara müthiş ortamlarda konser imkanı sundu. Kadınlı, erkekli Arap gençleri doyasıya eğlendi.

Yetmedi. Batılı kültürüne has kulüpler, eğlence mekanları mantar gibi bitmeye başladı.

Kesmedi...

Uçsuz bucaksız çöllerde, Safariler ve daha neler neler yapıldı. Yine de, olmadı.

Çin'den kopya çekildi. Futbol toplumun en büyük eğlencesi haline geldi. Ronaldo, Benzema gibi starlar soluğu burada aldı.

Öyle ya, para çok, sorun yok. Daha bir kaç sene önce burun kıvıran, oyuncular, hocalar gitmek için can atmaya başladı. Paralar, Arap çöllerini yeşile boyadı(!)

Hatta susuz, topraksız tarım bile yapıldı! Kral, prensler, musluk başındakiler bile maçlarda yerini aldı.

Arabistan öyle bir hale geldi ki, iki konuda kesenin ağzı ardına kadar açıldı. Hiç sıkıntı çıkmadı;

1. Futbol

2. Donald Trump

Üçüncü ne olabilir diye düşünüyorum. Tek bildiğin ben hariç, her şeyin olabileceği...

Her gününüz sağlık sıhhat ve eğlenceli geçsin.

Hayırlı bayramlar..