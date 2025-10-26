Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine Etiler Mahallesi'nde, 23 Ekim günü gerçekleştirilen trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı araç durduruldu.

Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.