Fenerbahçe kaptanı Galatasaraylıları çıldırttı!

THY EuroLeague'de şampiyonluğunu kutlayan Fenerbahçe Beko Bağdat Caddesi’nde taraftarıyla buluştu. Sarı-Lacivertliler, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'nde binlerce taraftarla birlikte kutladı.

Kutlamalar esnasında Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, kişisel sosyal medya hesabından ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulunarak "Şampiyonluk Böyle Kutlanır… İzleyin.." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına sarı-lacivertli kalp koyan Melih'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım: