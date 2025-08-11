Fenerbahçe kara tabloyu açıkladı! Devasa zarar...

Fenerbahçe, 31 Mayıs 2024-31 Mayıs 2025 arası 1 yıllık dönemle ilgili faaliyet raporunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Geçen sene açıklanan 1 yıllık faaliyet raporunda 2 milyar 149 milyon lira kâr açıklayan kulüp, bağımsız denetçilerin hazırladığı rapora göre bu 1 yıllık dönemde 764 milyon 627 bin lira zarar etti.

Raporda Fenerbahçe'nin mali durumu için, "Sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek bir belirsizliğin varlığını göstermektedir" denildi.

'BORCA BATIK DURUMDA BULUNDUĞU ŞÜPHESİ'

Raporun ilgili bölümü şöyle:

"Grup'un, 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin zararı 764.627.102 TL (31 Mayıs 2024: 2.149.086.389 TL kar) tutarında gerçekleşmiştir. Aynı tarihte kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını "İlişkili taraflardan diğer alacaklar" hariç 7.567.056.185 TL (31 Mayıs 2024: 5.666.912.385 TL) aşmaktadır. Grup'un özkaynakları aynı dönem itibarıyla eksi 1.189.534.513 TL (31 Mayıs 2024: eksi 1.430.226.298 TL)'dir. 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Grup'un kısa vadeli banka kredilerinin tutarı 868.103.403 TL (31 Mayıs 2024: 908.784.872 TL)'dir. Bu durum, Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Ayrıca söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesinde yer alan, bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiği için Yönetim Kurulu'nun anılan maddede belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Bu husus tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir."