Karagümrük'ün hocası Pirlo'nun maçı Fenerbahçe'ye nasıl hediye ettiğini açıkladı

Fenerbahçe'yi İsmail Kartal;
Balıkesirspor'u Cihat Arslan çalıştırıyor...
Bir Fenerbahçe;
Bir Balıkesirspor atıyor...
Fenerbahçe Caner Erkin'le öne geçiyor;
Balıkesirspor Isaac Promise ise beraberliği sağladıktan sonra;
Ante Kulusic ile 2-1'i buluyor;
Sarı-lacivertliler Diego Ribas ile 2-2'lik beraberliği yakaladıktan sonra
Balıkesirspor Berkan Emir'in uzaklardan sağ çaprazdan serbest vuruşuyla;
Kadıköy'de 3-2'lik üstünlüğü yakalarken;
Moussa Sow Fenerbahçe'yı soyunma odasına 3-3'lük beraberlikle götürüyor;
50'nci dakikadaysa kendisinin ikinci
Fenerbahçe'nin 4'üncü golünü atıyor..
Uzatmalarla birlikte ilk yarıda 6 gol atılan maçta
Son 45-50 dakikada gol sesi çıkmıyor..
Sarı kanaryalar maçı 4-3 kazanıyor...
Maç 0/1 ve 7 golle bitiyor....
Hemen hatırlatalım;
Bu maç 4 Nisan 2015'deki 5-1'lik Rize maçı dönüşü
Trabzon Sürmene otobüs kurşunlanmasından
Tam 1 ay sonra oynanyor...
Sezon sonunda Galatasaray şampiyon oluyor..
Bugüne geldiğimizdeyse
7 sene önce Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin;
Bugün Karagümrük'ün sol beki;
Penaltıya sebebiyet veriyor...
Enner Valencia golü atıyor..
Final anında ise
Michy Batshuayi'ye top atılırken nedense yavaşlıyor
Kongo asıllı Belçikalı da
Steven Caulker ve Ibrahim Dresevic'in arasından
Soluyla vurarak Fenerbahçe'ye
5-4'lük galibiyeti getiriyor...
İlk yarısı 3-3 berabere biten maç
5-4'lük Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona eriyor..
Bu kez 9 gol oluyor;
Maç yine 0/1 şeklinde bitiyor...
Tesadüfün böylesi..
7 sene önceki Balıkesirspor maçında
Kaleci Volkan Demirel başta olmak üzere
Savunmadaki Gökhan Gönül; Egemen Korkmaz
Bruno Alves ve Caner Erkin fahiş hatalar yapıyorlar...
O maçta Volkan Demirel'in
Bugünkü maçta da kaleciler Altay Bayındır
Ve Emiliano Viviano'nun yedikleri goller komedi..
Hele ki stoper Attila Szalai'nin ilk goldeki Salih Dursun'a pası;
Sonrasında yerine dönemeyip Ebrina Colley'den çalımı yiyişi;
İkinci Karagümrük golünde Fabio Borini'den aptalca çalım yiyişi
4'üncü golde Burak Kapacak'a kafayla asist yapışı skandal...
Kaleci Altay Bayındır'ın yaptırdığı gereksiz penaltıyı;
İlk iki yediği gollerde pozisyon hatalarını
Özellikle Evrard Kouassi'nin golünde bacaklarını açmasını
Amatör kaleciler bile yapmaz..
Gustavo Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in adam markajından ziyade
Refakatçılık görevi yapmaları komedi..
Hele ki Gustavo Henrique;
Rakipleriyle mücadeleden özellikle kaçıyor..
Peki Karagümrük'te durum farklı mı?
Miguel Crespo'nun golünde
Neden 1 kişi Portekizli'yi savunmaz?
Kaleci Emiliano Viviano o kadar önde ne yapmaktadır?
Enner Valencia'nın kafa golü öncesi;
Lincoln Henrique'nin ortasında kaleci Emiliano Viviano;
Tutabileceği topa neden hamle yapmamıştır?
Penaltı vuruşlarında neden aynı köşeye gitmiştir?
Karagümrüklü Salih Dursun;
Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesi
Lincoln Henrique'den o kadar basit çalımı nasıl yemiştir?
Konuşulması; tartışılması gereken çok şeyler var..
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;
Hatalarında ısrar ediyor...
Enner Valencia ile Joao Pedro;
İrfan Can Kahveci ile Emre Mor
Aynı kadroda birlikte "OY-NA-MAZ"
Bu 2'lilerden sadece 1'i sahada olur..
Yine Lincoln Henrique'den sol bek olmaz...
8 veya 10 numara olur..
Makedon Ezgjan Alioski varken;
Fenerbahçe'nin sol beki
Başkası olamaz...
Orta saha S.O.S. verirken
Miha Zajc neden düşünülmez anlaşılır gibi değil..
İsmail Yüksek Miguel Crespo'yla uyum sağlayamadı;
Miguel Crespo orta sahada yalnız kaldı...
Portekizli Jorge Jesus;
Yaptığı yanlış oyuncu tercihleriyle hem tribündekileri;
Hem de tüm Fenerbahçelileri
Kalpten götürecek...
Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun
82'de Otabek Shukurov'u kenara alıp
Golcü Mbaye Diagne'yi içeri alarak orta sahasını zayıflatması
Bir anlamda 3 puanın gitmesine sebep oldu...
Fenerbahçe'nin en kötüsü Attila Szalai'nin içeri doldurduğu topun
88'de oyuna giren Mitchy Batshuayi tarafından golle buluşması da
Maçın kader anı oldu....
Kongo asıllı Belçikalı Michy Batshuayi attığı golle;
KARAGÜMRÜK'Ü YAKTI
Teknik Direktör Jorge Jesus'u kurtardı...
Bakalım Fenerbahçe için
Deplasmandaki AEK Larnaka ve Ankaragücü maçları nasıl seyredecek?
Bu sorunun cevabı için de perşembe ve pazartesi gecelerini bekleyelim...
(Tansu Sarı)
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