Karagümrük'ün hocası Pirlo'nun maçı Fenerbahçe'ye nasıl hediye ettiğini açıkladı

Fenerbahçe'yi İsmail Kartal;

Balıkesirspor'u Cihat Arslan çalıştırıyor...

Bir Fenerbahçe;

Bir Balıkesirspor atıyor...

Fenerbahçe Caner Erkin'le öne geçiyor;

Balıkesirspor Isaac Promise ise beraberliği sağladıktan sonra;

Ante Kulusic ile 2-1'i buluyor;

Sarı-lacivertliler Diego Ribas ile 2-2'lik beraberliği yakaladıktan sonra

Balıkesirspor Berkan Emir'in uzaklardan sağ çaprazdan serbest vuruşuyla;

Kadıköy'de 3-2'lik üstünlüğü yakalarken;

Moussa Sow Fenerbahçe'yı soyunma odasına 3-3'lük beraberlikle götürüyor;

50'nci dakikadaysa kendisinin ikinci

Fenerbahçe'nin 4'üncü golünü atıyor..

Uzatmalarla birlikte ilk yarıda 6 gol atılan maçta

Son 45-50 dakikada gol sesi çıkmıyor..

Sarı kanaryalar maçı 4-3 kazanıyor...

Maç 0/1 ve 7 golle bitiyor....



Hemen hatırlatalım;

Bu maç 4 Nisan 2015'deki 5-1'lik Rize maçı dönüşü

Trabzon Sürmene otobüs kurşunlanmasından

Tam 1 ay sonra oynanyor...

Sezon sonunda Galatasaray şampiyon oluyor..

Bugüne geldiğimizdeyse

7 sene önce Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin;

Bugün Karagümrük'ün sol beki;

Penaltıya sebebiyet veriyor...

Enner Valencia golü atıyor..

Final anında ise

Michy Batshuayi'ye top atılırken nedense yavaşlıyor

Kongo asıllı Belçikalı da

Steven Caulker ve Ibrahim Dresevic'in arasından

Soluyla vurarak Fenerbahçe'ye

5-4'lük galibiyeti getiriyor...

İlk yarısı 3-3 berabere biten maç

5-4'lük Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona eriyor..

Bu kez 9 gol oluyor;

Maç yine 0/1 şeklinde bitiyor...

Tesadüfün böylesi..

7 sene önceki Balıkesirspor maçında

Kaleci Volkan Demirel başta olmak üzere

Savunmadaki Gökhan Gönül; Egemen Korkmaz

Bruno Alves ve Caner Erkin fahiş hatalar yapıyorlar...

O maçta Volkan Demirel'in

Bugünkü maçta da kaleciler Altay Bayındır

Ve Emiliano Viviano'nun yedikleri goller komedi..

Hele ki stoper Attila Szalai'nin ilk goldeki Salih Dursun'a pası;

Sonrasında yerine dönemeyip Ebrina Colley'den çalımı yiyişi;

İkinci Karagümrük golünde Fabio Borini'den aptalca çalım yiyişi

4'üncü golde Burak Kapacak'a kafayla asist yapışı skandal...

Kaleci Altay Bayındır'ın yaptırdığı gereksiz penaltıyı;

İlk iki yediği gollerde pozisyon hatalarını

Özellikle Evrard Kouassi'nin golünde bacaklarını açmasını

Amatör kaleciler bile yapmaz..

Gustavo Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in adam markajından ziyade

Refakatçılık görevi yapmaları komedi..

Hele ki Gustavo Henrique;

Rakipleriyle mücadeleden özellikle kaçıyor..

Peki Karagümrük'te durum farklı mı?

Miguel Crespo'nun golünde

Neden 1 kişi Portekizli'yi savunmaz?

Kaleci Emiliano Viviano o kadar önde ne yapmaktadır?

Enner Valencia'nın kafa golü öncesi;

Lincoln Henrique'nin ortasında kaleci Emiliano Viviano;

Tutabileceği topa neden hamle yapmamıştır?

Penaltı vuruşlarında neden aynı köşeye gitmiştir?

Karagümrüklü Salih Dursun;

Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesi

Lincoln Henrique'den o kadar basit çalımı nasıl yemiştir?

Konuşulması; tartışılması gereken çok şeyler var..

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;

Hatalarında ısrar ediyor...

Enner Valencia ile Joao Pedro;

İrfan Can Kahveci ile Emre Mor

Aynı kadroda birlikte "OY-NA-MAZ"

Bu 2'lilerden sadece 1'i sahada olur..

Yine Lincoln Henrique'den sol bek olmaz...

8 veya 10 numara olur..

Makedon Ezgjan Alioski varken;

Fenerbahçe'nin sol beki

Başkası olamaz...

Orta saha S.O.S. verirken

Miha Zajc neden düşünülmez anlaşılır gibi değil..

İsmail Yüksek Miguel Crespo'yla uyum sağlayamadı;

Miguel Crespo orta sahada yalnız kaldı...

Portekizli Jorge Jesus;

Yaptığı yanlış oyuncu tercihleriyle hem tribündekileri;

Hem de tüm Fenerbahçelileri

Kalpten götürecek...

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun

82'de Otabek Shukurov'u kenara alıp

Golcü Mbaye Diagne'yi içeri alarak orta sahasını zayıflatması

Bir anlamda 3 puanın gitmesine sebep oldu...

Fenerbahçe'nin en kötüsü Attila Szalai'nin içeri doldurduğu topun

88'de oyuna giren Mitchy Batshuayi tarafından golle buluşması da

Maçın kader anı oldu....

Kongo asıllı Belçikalı Michy Batshuayi attığı golle;

KARAGÜMRÜK'Ü YAKTI

Teknik Direktör Jorge Jesus'u kurtardı...

Bakalım Fenerbahçe için

Deplasmandaki AEK Larnaka ve Ankaragücü maçları nasıl seyredecek?

Bu sorunun cevabı için de perşembe ve pazartesi gecelerini bekleyelim...

(Tansu Sarı)