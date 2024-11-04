Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Banza'dan flaş açıklama: Herkes görüntünün ne olduğunu, neler olduğunu gördü

Trabzonsporlu oyuncu Simon Banza, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararına saygı duymak zorunda olduklarını belirterek, "Zaten herkes görüntünün ne olduğunu, neler olduğunu gördü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın futbolcusu Simon Banza, "Öncelikle iyi bir maç oldu diyebiliriz. Maçtan bahsedecek olursak eğer bizim adımıza kazanmak istediğimiz bir maçtı. Aslında golleri belki ben attım ama golleri atan ben değil, takım olarak attık biz o golleri. Bugün maçı kazanmak istedik. Bunun için mücadele de verdik. Aslında taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan etmeyi denedik. Ama maalesef olmadı. Şu an önümüzde bir sonraki maç var. O maçı düşüneceğiz. O maça odaklanacağız ve dinleneceğiz. O maçta çok daha iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun iptal edilen gol ile ilgili sorusuna Banza, "Maçtan sonra kulübümüzün sayfasında paylaştığı görüntüleri zaten biz de hepimiz de gördük. Hakem kararına tabii ki saygı duymak zorundayız ama zaten herkes görüntünün ne olduğunu, neler olduğunu gördü. Biz de bu konu hakkında artık biliyoruz zaten ne olduğunu. Bahsettiğim gibi biz de gördük ama biz de devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.