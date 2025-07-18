Fenerbahçe kasası bayram edecek: Rekor teklif

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Fenerbahçe kasası bayram edecek: Rekor teklif

Fenerbahçe'nin gözde yıldızı Youssef En Nesyri için Suudi Arabstan'dan başka bir kulübün daha devreye girdiği öğrenildi.

Yeni sezon öncesi Jhon Duran ve Archie Brown'u renklerine bağlayan, Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu transfer etmek için de çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerde Szymanski, Livakovic, Amrabat gibi oyuncuların transfer görüşmelerine izin verilirken transfer listesine En Nesyri de eklendi.

Africafoot'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah, Faslı golcü Youssef En-Nesyri’yi kadrosuna katmak için devreye girdi. Pierre-Emerick Aubameyang’ın Ligue 1’e dönüş hazırlığında olması sonrası Suudi kulüp En Nesyri için teklif yapacak.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği En-Nesyri için yönetim kapıyı 40 milyon eurodan açıyor.

Fenerbahçe, En Nesyri'yi 40 milyon Euro bedelle satarsa bu rakam Süper Lig tarihinin en pahalı bonservisi olacak. Şu anda zirveyi Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey, 30'ar milyon Euro ile paylaşıyor.

28 yaşındaki deneyimli golcü, Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 52 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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