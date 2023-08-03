Fenerbahçe kasasını doldurdu. Elde edilen kazanç dudak uçuklattı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, İsmail Kartal ile anlaştı.

Sarı Lacivertliler, bunun yanında birçok yıldız transferi de yaptı.

Ancak Fenerbahçe, bu sezon bonservis gelirleriyle adından söz ettiriyor.

Sarı lacivertliler, şimdiye kadar 5 oyuncu satışı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bu transferlerden toplamda 47 milyon 950 bin euro gelir elde etti.

Bruma’yı, Braga’ya gönderen sarı lacivertliler 6 milyon 500 bin euroyu kasasına koydu.

Berisha ile devam etme kararı alan Augsburg ise Alman oyuncu için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödedi.

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle bonuslar dışında 20 milyon euro kazanç elde etti.

Attila Szalai’yi Hoffeneim’a satan sarı lacivertliler, Macar stoperden 12 milyon 300 bin euro kasasına koydu.

Fenerbahçe, son olarak Diego Rossi’nin MLS ekiplerinden Columbus Crew’a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertliler bu transferden 5 milyon 150 bin avro gelir elde etti.