Fenerbahçe - Kasımpaşa 1-0

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı lacivetlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
14. dakikada Mamadou Fall'un pasında topla buluşan Kevin Rodrigues, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
19. dakikada Claudio Winck’in sağ taraftan yerden pasında Da Costa'nın altıpas içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
21. dakikada Fred'in derinlemesine pasında savunmandan seken topu alan Youssef En-Nesyri, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
35. dakikada savunmadan çıkarken Cafu’nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’te kaldı.