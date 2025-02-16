Fenerbahçe - Kasımpaşa 3-1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı lacivetlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 52.dakikasında Oğuz Aydın skoru 2-0 yaptı. 62.dakikada Kasımpaşa durumu Fall ile 2-1 yaptı. 71.dakikada En Nesyri skoru 3-1'e getirdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

14. dakikada Mamadou Fall'un pasında topla buluşan Kevin Rodrigues, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

19. dakikada Claudio Winck’in sağ taraftan yerden pasında Da Costa'nın altıpas içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

21. dakikada Fred'in derinlemesine pasında savunmandan seken topu alan Youssef En-Nesyri, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

35. dakikada savunmadan çıkarken Cafu’nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’te kaldı.

52. dakika Mert Müldür’ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğuz Aydın, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

62. dakikada sağ kanattan Kevin Rodrigues’in yaptığı ortada altıpas gerisinde iyi yükselen Mamadou Fall, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

64. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topa kale önünde Youssef En-Nesyri’nin kafa vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kurtardı.

71. dakikada Edin Dzeko’nun savunmanın arkasına attığı pasta hareketlenen Youssef En-Nesyri'nin, kaleci Andreas Gianniotis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesinden önce çizgiyi geçti. 3-1

78. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Mert Hakan Yandaş, pasını Edin Dzeko’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

FENERBAHÇE 3 KASIMPAŞA 1

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Levent Mercan (Filip Kostic dk. 75), Mert Müldür (Osayi-Samuel dk. 65), Mert Hakan Yandaş (İrfan Can Kahveci dk. 83), Fred, Oğuz Aydın (Yusuf Akçiçek dk. 75), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca (Edin Dzeko dk. 65)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku (Josip Brekalo dk. 59), Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Kamil Piatkowski, Mamadou Fall, Cafu (Can Keleş dk. 79), Haris Hajradinovic, Ben Ouanes (Antonin Barak dk. 65), Nuno Da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Atakan Müjde, Gökhan Gül, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Yaman Suakar

Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 21 ve 71), Oğuz Aydın (dk. 52) (Fenerbahçe), Mamadou Fall (dk. 62) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Anderson Talisca (Fenerbahçe), Claudio Winck (Kasımpaşa)