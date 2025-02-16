Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki takımın 11'leri açıklandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray maçında oynayamayacak.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Amrabat, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, En Nesyri, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Cláudio, Yasin, Opoku, Piątkowski, Kévin, Cafú, Mortadha, Hajradinović, Fall, Costa.

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