Fenerbahçe Kasımpaşa maçına hazırlanmaya başladı

Kaynak: İHA
Fenerbahçe Kasımpaşa maçına hazırlanmaya başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Anderlecht maçına 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçti. Isınmandan sonra pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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