Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol’a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, üstün götürdüğü mücadeleyi 93-79 kazanarak ligdeki namağlup serisini sürdürdü.

KAYSERİ’DE KÜNEK VE DANGERFIELD ÖNE ÇIKTI

Melikgazi Kayseri Basketbol’da Alice Künek ve Dangerfield 28’er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

Ayrıca Merve Arı 8 sayı, Willams 8 sayı, İdil Türk 5 sayı ve Meltem Avcı Yılmaz 2 sayıyla katkı verdi.

FENERBAHÇE OPET’TE SKOR DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe’de skor dağılımı yine geniş bir rotasyona yayıldı. Sevgi Uzun 18 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Olcay Çakır Turgut 15, Gustafson 15, Emma Meesseman 16, Lisa Williams 13 sayı üretti.



