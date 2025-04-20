Fenerbahçe - Kayserispor 1 - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bellona Kayserispor'u ağırlıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
7. dakikada Gökhan Sazdağı’nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ramazan Civelek’in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
15. dakikada Maximin’in sol çaprazdan ortasında uzak köşede En-Nesyri’nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
20. dakikada Mert Müldür’ün sol taraftan ortasında kale alanı içindeki Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
29. dakikada Maximin’in pasında sol tarafta topla buluşan Tadic’in ceza sahası içine girip ortada En-Nesyri’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
36. dakikada Maximin’in sol taraftan içeri sert gönderdiği topu kontrol etmek isteyen kaleci Bilal elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Talisca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1