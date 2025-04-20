Fenerbahçe - Kayserispor 1 - 1

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Kayserispor 1 - 1

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bellona Kayserispor'u ağırlıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Gökhan Sazdağı’nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ramazan Civelek’in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

15. dakikada Maximin’in sol çaprazdan ortasında uzak köşede En-Nesyri’nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Mert Müldür’ün sol taraftan ortasında kale alanı içindeki Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

29. dakikada Maximin’in pasında sol tarafta topla buluşan Tadic’in ceza sahası içine girip ortada En-Nesyri’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

36. dakikada Maximin’in sol taraftan içeri sert gönderdiği topu kontrol etmek isteyen kaleci Bilal elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Talisca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Son Haberler
Fenerbahçe Opet üst üste 7. kez şampiyon oldu
Fenerbahçe Opet üst üste 7. kez şampiyon oldu
Ayvacık’ta kaçak göçmen operasyonu: 12'si çocuk 29 kişi lastik botta yakalandı!
Ayvacık’ta 12’si çocuk 29 göçmen yakalandı!
Fahrettin Altun'dan CHP'ye zehir zemberek sözler
Fahrettin Altun'dan CHP'ye zehir zemberek sözler
Ordu’da LNG tankerinde gaz sızıntısı alarmı: Yol trafiğe kapandı!
LNG tankerinde panik: Gaz sızıntısı korkuttu!
Erdoğan’dan Bursaspor’a şampiyonluk tebriği!
Erdoğan’dan tebrik mesajı!