Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Chobani Stadyumu’nda 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

TEDESCO'DAN FORVET KARARI

Domenico Tedesco Kayserispor karşısında takımın iki yıldız forveti En Nesyri ve Jhon Duran'ı yedek kulübesine çekti

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR İLK 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Mane, Benes, Cardoso, Onugkha.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ MORALLERİ YÜKSELTTİ

Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen deplasmanda 3-2 kazanarak büyük bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, Kayserispor’u yenip milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor.

REKABETTE ÜSTÜN TARAF FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında bugüne kadar oynanan 48 lig maçında sarı-lacivertliler 30 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Kayserispor ise 8 karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 110 gol atarken kalesinde 53 gol gördü.

KADIKÖY’DE 25. RANDEVU

İki ekip Kadıköy’de ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.Daha önce burada oynanan 24 maçta Fenerbahçe 18 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı ve sadece 2 kez mağlup oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 67, Kayserispor ise 28 gol kaydetti. Geçen sezon Kadıköy’deki mücadele 3-3’lük skorla tamamlanmıştı.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI

Son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta görev alamayacak.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor karşılaşmasına kart sınırında çıkacak.

Bu iki isim sarı kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.