Fenerbahçe kazandı ama oyunu tat vermedi. Mourinho’ya yine tepki yağdı

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’de fark yaratan oyuncu En Nesyri olurken, Başakşehir ise karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlanan kaleci Livakovic oyuna devam edemedi.

Spor yazarları maç sonrası yaptığı yorumlarda Fenerbahçe’yi aldığı galibiyete rağmen eleştirdi. Yapılan yorumlarda Teknik Direktör Mourinho’nun oyununun etkisiz kaldığının altı çizildi. Öte yandan Fenerbahçe’nin oyunu ile fark yaratamadığına dikkat çekildi.

Spor yazarlarının Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:

Uğur Meleke (Hürriyet): İkinci yarıda Fenerbahçe Tadic-Nesyri ile galip gelmeyi bildi ancak 53 ve 63’te Mourinho’nun panikle üç değişiklik sekans hakkını tamamlaması acemice. Elbette Mourinho’nun kariyerine saygı duyuyorum ama futbolda CV’ler değil, sezonluk performanslar yarışıyor. Portekizli Hoca’nın henüz Fenerbahçe’de tek bir ekstra fark yaratmışlığı yok. Hiçbir direkt rakibini, ligde Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Göztepe’yi, Avrupa’da Lille, Twente, Alkmaar, Bilbao’yu yenemedi. Derbilere 1 puan için çıkması, sezonun belki en kritik maçlarından birinde Bilbao önünde 1 yılda 4 geri pasla 4 gol yediren Samet’i oynatması... Üzülerek söylüyorum ki, evinde Devler Ligi ve Premier Lig dahil madalya koleksiyonu olan Mourinho, Fenerbahçe’de büyük bir fark yaratamadı şu ana kadar.

Gürcan Bilgiç (Sabah): Halk dilinde, iki yenilgi sonrasında "Köprüden önce son çıkış" dakikalarında, yaşanabilecek en kötüler Fenerbahçe'nin başındaydı. Ama hep birlikte yaptılar, başardılar. Taraftarı da yanlarına aldılar. Bir not... Ba'nın kafa darbesini yediği, kaşı açıldığı halde "gık" bile demeyen, dimdik ayakta duran, kendi yerlere yuvarlamayan Dzeko'yu "onur hattı"nın üstüne alalım. "Delikanlılık" nedir, rakiple nasıl didişilir konulu ders verdi.

Ömer Üründül: (Sabah): Sezon başından beri vurguluyorum. En-Nesyri, yedek bekletilecek bir santrfor değil. Tabi ki En-Nesyri, gecenin yıldızı oldu. Fred'teki fiziksel düşüş devam ediyor. Dün en beğendiğim oyunculardan biri de yavaş yavaş form grafiği yükselen Kostic'ti. Amrabat çok güçlü değil fakat deneyimi ile işi idare ediyor. En çok koşan -bal yapmasa da- Szymanski'ydi. F.Bahçe, Livakovic boşta olmak üzere 3 sakat verdi. Üstelik de kısa süreli olmayacağa benziyor. Önemli bir sıkıntı da F.Bahçe'nin işi idare edecek yeterlilikte bir yedek kalecisinin olmayışı dün iyice belgelendi. Mourinho'nun bitime 15 dakika kala rakip 10 kişiyken 5 hakkını tamamlaması da mantıkla bağdaşmıyor."

Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe'nin bu futbolu ve coşkusu asla büyük hedefler için yeterli değil. Mourinho'nun katkısı sıfır. Adeta saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde top oynuyorlar. Maçın hakemi Ozan Ergün'ü çok beğendim. Müthiş bir kalitesi var. Deneyimi az olsa da ileriki yıllar için çok önemli bir potansiyel.

Tayfun Bayındır(Milliyet): Fenerbahçe dün ölüp ölüp dirildiği bir maç oynadı. Farklı skor En Nesyri kazanımı, sıkıntılı bir dönemden şimdilik kurtulmak, bunlar önemli; ama asıl en önemli olan şey, Fenerbahçe savunmasının evlere şenlik hali. Stoperler sürekli kırmızı alarm veriyor. Siz bırakın Talisca’yı, zaman geçirmeden stoper transferi için çalışmaları başlatın.