Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Bursaspor'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında büyük çekişme vardı. Fenerbahçe, karşılıklı sayılarla geçilen ilk çeyreği 23-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte de Brandon Childress ve Malik Parsons ile skor üreten konuk ekip, soyunma odasına 45-41 üstün girdi.

İkinci yarıda kaptan Melih Mahmutoğlu, Wade Baldwin ve Onuralp Bitim devreye girdi. Maçın son 10 dakikasına sarı lacivertliler 67-64 önde başladı. Dördüncü çeyrekte farkı açan Fenerbahçe karşılaşmadan 92-84 galip ayrılarak ligde üst üste 8. galibiyetini aldı.

Kaptanımız Melih Mahmutoğlu, Bursaspor Basketbol karşısında ürettiği sayılarla Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ sayı barajını aşıyor!



Sarı lacivertliler, EuroLeague 13. hafta maçında 25 Kasım'da Virtus Bologna'yı İstanbul'da ağırlayacak.