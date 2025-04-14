Fenerbahçe kazansa da oyun keyif vermedi! Mourinho’nun hatasını açıkladılar

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaştı. Sarı lacivertliler, Talisca ve Tadic’in golleri ile maçı 3-1 kazanarak Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu.

Karşılaşmayı yorumlayan spor yazarları Fenerbahçe’nin galip gelmesine rağmen Mourinho’nun tercihleri nedeniyle maçın zora girdiğinin altını çizdi. Yapılan yorumlarda, Fenerbahçe’nin ağır oyuncularına dikkat çekerek, Talisca’nın fark yarattığını vurguladı.

Spor yazarlarının maç sonrası yaptığı yorumlar şöyle:

Erman Toroğlu (Sözcü): Fenerbahçe çok ağır oynuyor çok yan top yapıyor, rakip de kapanmaya fırsat buluyor. Çünkü hücumcuları boş alan açmıyorlar, deplase olmuyorlar, çapraz yalancı koşular atmıyorlar. Rakibin kucağında gömülüyorlar. Düşünün Tadic tarzında bir oyuncunun attığı gol ve asist sayısının Avrupa'da üst düzey bir ligde bu rakamlara ulaşma şansı var mı? Kesinlikle yok. Ancak Türkiye'deki futbol ikliminde olur. Fenerbahçe'de şöyle bir gerçek var. Eğer Talisca oynuyorsa, Talisca'yı çıkarmam. Ne zaman çıkarırım, elini kaldırıp beni oyundan al derse. Çünkü adam rakip için çok tehlikeli işler yapıyor. Haliyle rakip defansı tedirgin ediyor

Ahmet Çakar(Sabah): İlk yarıya bakıyoruz, kötü hatta çok kötü oynayan bir Fenerbahçe var. Maçın başında Livakovic'in kurtardığı mutlak bir gol ve devrenin kalan bölümlerinde de savuşturduğu önemli pozisyonlar vardı. Devrenin sonunda sahneye Talisca çıktı. Bir oyuncu ne kadar kötü oynarsa oynasın, kalitesiyle skoru değiştirebiliyor. Öyle de oldu. Topu alışı, rakibinden sıyrılırken faulü kazandırması ve kullandığı muhteşem frikikle Fenerbahçe golü buldu. İkinci yarının çok zor geçeceğini düşünüyorduk ki Tadic ikinci golü attı.

Serkan Akcan (Fanatik): Fenerbahçe, devre arasında Talisca’yı aldığında Beşiktaş’tan gittiği günden 7 yaş daha yaşlanmış, iki aydır resmi maç oynamamıştı. Ne var ki, Fenerbahçe’deki ilk bir ayının iyi geçtiğini söylemek de zor. Brezilyalı forvet, geçen hafta Trabzon maçını tek başına domine ettikten sonra dün gece de Sivas deplasmanında Mourinho’nun kurtarıcısı oldu.

Gol beklentisinin sıfırlarda gezdiği, pozisyonun mumla arandığı maçta frikikten yine jeneriklik bir gol atarak Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında tutmayı başardı. Zaten Talisca, bu günler için yaşıyor, kritik virajlarda güvenli liman olmayı seviyor, zor maçları tek başına kazandırmaktan hoşlanıyor. Fenerbahçe’de mevsimi bahara çeviren, işleri yoluna koyan adam olmayı yetenekleriyle başardı Brezilyalı yıldız.

Gürcan Bilgiç (Sabah): Sivasspor'un daha akıllı ve çalışılmış pozisyonlarının karşısına Livakovic kurtarışları ile dikilirken, devre arasının görkemli transferi Talisca, müthiş bir frikik ile beklenen golü getirdi. Birçok kararın tartışmaya açık olduğu, verimsiz ve bıçak sırtında oynanan bir maçtı. Mourinho'ya "işleri nasıl düzeltemezsin, nasıl daha kötü hale sokarsın" diye sorsak, bu oyunu seyirci gibi seyretmesi örnek olarak gösterilebilir. Fred ve Szymanski'nin üç ciğerle oynamak zorunda olduğu, topun rakibe bırakıldığı anlarda da aksiyonların önüne geçilemediği görüntü vardı. Skriniar'ın ve Çağlar'ın Rey Manaj karşısında sürekli zor duruma düşmesi de enteresan. Kenardaki İsmail'in merkeze çekilmesiyle problem çözülebilirdi.