Fenerbahçe kazansa da oyunu kimse beğenmedi. Hakemi ve Mourinho’yu topa tuttular

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini mağlup ederken Çaykur Rizespor ise gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı.

Spor yazarları yaptığı değerlendirmelerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’yu topa tuttu. Yapılan yorumlarda Portekizli teknik adamın 3 savunmaya dayalı dizilişinin çöktüğüne dikkat çekilirken penaltı ve kırmızı kart sonrası maçın değiştiği vurgulandı. Spor yazarları Portekizli teknik adam kadar maçın hakemine de sert tepki gösterdi.

Spor yazarlarının maça ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Gürcan Bilgiç (Sabah): "Mourinho'nun ilk 11 üçlüsü yine çuvalladı esasında. Tüm maç vazgeçmedi bundan, sadece oyuncuları veya yerlerini değiştirerek hamlelerini yaptı. Yine de maçı çözen, Fenerbahçe'ye getiren Rizespor'un iki kırmızı ile eksilmesi oldu. 'İki kule'ye önce Talisca'yı, sonra Cenk Tosun'u ekledi. Tek stopere döndü. Kulübesinde topu "gol" için kullanacak tüm oyuncuları sahaya attı. Öyle ki; Oğuz Aydın sağ kanatta başladı, sol ön oldu, sonda sol stoper, ardından sağ stoper. Tam tur attı sahada. Ancak geriye bu hamleler, pozisyonlar, direkler kalmayacak; haklı kartlarla rakibin dokuz kişi oynaması konuşulacak; yazık…"

Engin Verel (Akşam): "Fenerbahçe, ilk isabetli şutunu 33. dakikada attı. O da kalecinin kucağına gitti. Kaliteli futbolcular geldi, uyumsuzluk da var. Ama burada problem oynayanlarda değil, oynamayanlarda. Problem saha içinde değil, saha dışında. Bu sorunu ortadan kaldırmadığı müddetçe, kimi alırsa alsın Fenerbahçe'nin işi zor. Mesela Çağlar oynamalıydı. Neden oynamadı? Çok maç kurtardı. İşe yaramaz diye Rize'ye verdiğiniz Samet, iki gol kurtardı. Hakemin ikinci yarıdaki bütün iyi niyetine (!) karşın, top Fenerbahçe'yi bir türlü sevmedi. 9 kişilik Rizespor'un bu maçı kaybetmesi, futbolun adaleti adına da bir kayıptı."

Uğur Meleke (Hürriyet): "İlk devrenin sonunda gelen penaltı ve kırmızı kart sonrası başka bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Maça defansif olarak sıkıntılı başlayan Skriniar, çok kısa sürede hücumda etkili oldu. İlk yarıda bir gol attı, ofsayt sebebiyle iptal oldu. Bir de penaltı kazandırdı ardından takımına. İkinci devrenin başlamasıyla beraber Rizespor haliyle 4+4 biçiminde kendi birinci bölgesine yığıldı. Fenerbahçe’de ikinci yarının başında sahada zaten Dzeko, Nesyri, Tadic, Szymanski varlardı. Dakikalar geçtikçe Talisca, İrfan ve Cenk de eklendi sahadaki hücumcuların arasına. Fenerbahçe önce 10, sonra 9 kişi oynayan Rize’yi ikinci yarıda haliyle ceza alanı içine hapsetti. Tadic’in girişiyle özellikle sağ kanat hareketlendi, çok fazla kenar ortası yapıldı ve dört topu da direkten dönen Fenerbahçe, zor da olsa tabelayı 3-2’ye getirdi son bölümde."

Ahmet Çakar (Sabah): "Oyuncu değişikliği yapılırken Ghezzal'a ikinci sarıyı gösterdi ve oyundan attı. Artık Rize 9 kişiydi. 9 kişi ile 10 kişi arasında çok ciddi fark var. Nitekim de öyle oldu. Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle Fenerbahçe maçı koparttı. Dün gece gördük ki Türk hakemliği, Türk futbolu için değil sosyal barış için de bir beka sorunudur. Eğer bu durum yetersizlik ve kabiliyetsizlikten kaynaklanıyorsa durum çok vahim. Yok hakemler manipüle ediliyorsa durum düşündüğünüzden daha vahimdir."