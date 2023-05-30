Fenerbahçe kazansa ne yazar Galatasaray şampiyon olduktan sonra

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın birkaç puan gerisinde olan Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor karşısına şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için çıktı bu akşam... Bir yandan kulaklar Ankara'da; Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki randevudaydı.

Sarı kırmızılı ekibin puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin ise haftayı kayıpsız geçmesi gerekiyordu ki şampiyonluk yarışının sonucu gelecek haftaki büyük derbiye kalsın...

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Daha ilk dakikalarda muhteşem bir motivasyonla 90 dakikaya başlayan Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in sol ayağıyla rakip defansın arkasına attığı muhteşem pası alıp ağları havalandıran Valencia sayesinde 2. dakikada öne geçti: 1-0.

Antalyaspor bu gole reaksiyon vermek için Wright ile 1 dakika sonra pozisyon bulsa da kaleci İrfan Can Eğribayat buna izin vermedi.

VALENCIA REKORU KIRDI

Antalyaspor filelerine bu sezonki 29. golünü bırakan Enner Valencia, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olma rekorunu Alex de Souza'dan emanet almayı başardı.

Nuri Şahin'in öğrencileri, Fenerbahçe'nin açıklarını yakalamaya çalışsa da hem kaleci İrfan Can hem de savunmada -özellikle- Luan Peres geçit vermiyordu. Antalyaspor'u kendi yarı alanına hapseden sarı lacivertliler, ilk devrenin sonuna kadar rakibine nefes aldırmadı.

ANKARA'DAN GOL HABERİ GELDİ!

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada skor 1-1 olduktan sonra Kadıköy'de taraftarlar ve atmosfer hareketlendi. Jorge Jesus'un öğrencileri, ilk yarıyı 3-0 ya da 4-0 bitirebilecekleri pozisyonları yakaladılar ancak kaleci Helton Leite gole izin vermedi.

İlk yarıda Ferdi, Arda Güler, Arao, Peres ve Batshuayi-Valencia ikilisi ön plana çıktı.

OYUNU DOMİNE ETTİLER

Takımın konsantrasyonu tamamen sahadaki futboldayken taraftarlar bir yandan Ankara'daki Galatasaray maçını takip ediyordu. Sarı kırmızılı ekibin devre bitmeden Ankaragücü karşısında 2-1 öne geçmesi, Kadıköy'de moralleri düşürdü.

Sahada takımın boyu uzun kalmasına rağmen oyunu iyi domine eden Fenerbahçe, ikinci yarı öncesi soyunma odasına giderken galibiyet sinyallerini veren bir momentuma sahipti.

BATSHUAYI VE PERES OLSAYDI...

Batshuayi'nin ara ara gerilere gelen, ileride arkadaşlarına pozisyon yaratan, kendisi golü koklayan performansı göz doldururken; defansta da Luan Peres 2 kritik müdahale ile Antalyaspor gollerini önledi. Bu iki ismin son maçlardaki performansları ister istemez; "Sezonun tamamında görev yapabilselerdi Fenerbahçe kim bilir nerelerde olurdu?" sorusunu her defasında akıllara getiriyor.

ZAJC İLE 2 KEZ TEHLİKELİ GELDİLER

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk 45 dakikaya oranla ciddi oranda temposuz geçti. Zajc ile iki kez gole yaklaşan Fenerbahçe, birinde topun direk kenarından auta gidişini, diğerinde ise kaleci Leite'nin kurtarışını izledi.

İlk devrede rakip kaleye 3 şut çekebilen Antalyaspor, ikinci yarıda neredeyse hiç zorlayamadı sarı lacivertlileri...

GOL GELDİKÇE ORTALIK GERİLDİ

Taraftarların ilgisi sahadaki maçtan Galatasaray'ın Ankara'da verdiği Ankaragücü sınavına kaydı. Sarı kırmızılı ekibin başkentte bulduğu goller ve skorun 4-1 olması sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan ayrılmaya başladı. Kalan seyircilerin büyük kısmı da ara ara yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.

Tribünlerde yaşananlar sahanın önüne geçti. Bir grup taraftar, belli aralıklarla eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.

BİRKAÇ İSİM ALKIŞ ALABİLDİ...

Sarı lacivertli tribünlerin 'protestoları' karşılaşmanın son anlarına kadar devam etti. 86. dakikada Arda Güler oyundan çıkarken bir tek genç yıldız büyük bir alkış aldı. Arao'ya herhangi bir negatif tepki olmazken, İsmail Yüksek de oyuna girerken tribünlerin desteğini gördü. Ayrıca Ferdi ile Emre Mor da alkış topladı.

Ne Antalyaspor ne de Fenerbahçe ikinci devrede ekstra bir efor ortaya koydu. 90+5'te Zajc skoru belirledi. Karşılaşma 2-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sona erdi fakat şampiyonluk gittiği için maç sonu atmosfer yenilgiden farksızdı.