Fenerbahçe 'keçiyle' duyurdu!

Fenerbahçe Opet, bir süredir beklenen transferi resmen açıkladı.

???????? — Fenerbahçe Opet (@fbkadinbasket) July 17, 2025

FENERBAHÇE'DE 4. MEESSEMAN DÖNEMİ

Resmi sosyal medya hesabından önce keçi emojisi paylaşan Fenerbahçe Opet, ardından Emma Meesseman'ın sarı lacivertli formayla 4. dönemine başlayacağını duyurdu.

"AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emma Meesseman 1 yıl daha Fenerbahçe Opet’te! Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, başarılı oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.

Fenerbahçe Ailesi’ne 2022 yılında katılan ve kazandığımız tarihi başarılarda büyük pay sahibi olan, Avrupa'nın en değerli oyuncusu Emma Meesseman’a Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

TİLBE VE OLCAY İLE 1'ER YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe Opet ayrıca Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'la da 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

WNBA YILDIZI FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Opet WNBA’de Golden State Valkyries forması giyen Amerikalı forvet Monique Billings'i de renklerine bağladı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada kısa dönemli anlaşma sağlandığı ifade edilirken Monique Billings’e çubuklu formayla başarı dileklerinde bulunuldu.

FENERBAHÇE OPET MEGAN GUSTAFSON'U DUYURDU

Fenerbahçe Opet, WNBA’de Las Vegas Aces forması giyen başarılı uzun Megan Gustafson'la da kısa dönemli anlaşmaya vardığını duyurdu. Kariyerinde önemli başarılara imza atan yıldız oyuncu için kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda "Ailemize hoş geldin!" denildi.