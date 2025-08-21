Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini yine Portekiz'de buldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini yine Portekiz'de buldu!

Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmemesi halinde alternatif ismini belirledi. Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu kadrosuna katamazsa Sporting Lizbon'un Mozambikli oyuncusunu transfer edecek.

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile yapılan görüşmelerde durma noktasına gelen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kanarya, Kerem'in halefini buldu.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU OLMAZSA GENY CATAMO

A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde, B planındaki Sporting CP'li Geny Catamo'nun ana seçenek olacağını öne sürdü. Haberde, Mozambikli oyuncunun Fenerbahçe'ye Kerem'den daha yakın olduğu belirtildi.

Yeniden İsmail Kartal! Resmen duyurdular: Süper Lig'de yılın sürpriziYeniden İsmail Kartal! Resmen duyurdular: Süper Lig'de yılın sürprizi

g-002.jpeg

Süper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyorSüper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyor

TEKLİF YAPILMADI

Lizbon ekibinin altyapısından yetişen ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Geny Catamo için Fenerbahçe'nin henüz herhangi bir teklif yapmadığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

Eljif Elmas eski takımına dönebilir!Eljif Elmas eski takımına dönebilir!

Galatasaray Sane'nin parasını buldu!Galatasaray Sane'nin parasını buldu!

Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!

Son Haberler
Robot devrimi! İnsan gibi düşünen makineler yarış pisti
Robot devrimi! İnsan gibi düşünen makineler yarış pisti
55 yaşındaki kadının feci ölümü! Sahipsiz köpeklerden kaçıyordu
55 yaşındaki kadının feci ölümü! Sahipsiz köpeklerden kaçıyordu
Altın alacaklar dikkat! Görünüşü çeyrek altına çok benziyor, bunu bozdurmak neredeyse imkânsız
Altın alacaklar dikkat! Görünüşü çeyrek altına çok benziyor, bunu bozdurmak neredeyse imkânsız
Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için beklentisi büyük!
Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için beklentisi büyük!
CHP Aksaray’da değişim rüzgarı: Nurten Altınkaya Elyiğit merkez ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı
CHP Aksaray’da değişim rüzgarı: Nurten Altınkaya Elyiğit merkez ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı