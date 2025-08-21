Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini yine Portekiz'de buldu!

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile yapılan görüşmelerde durma noktasına gelen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kanarya, Kerem'in halefini buldu.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU OLMAZSA GENY CATAMO

A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde, B planındaki Sporting CP'li Geny Catamo'nun ana seçenek olacağını öne sürdü. Haberde, Mozambikli oyuncunun Fenerbahçe'ye Kerem'den daha yakın olduğu belirtildi.

TEKLİF YAPILMADI

Lizbon ekibinin altyapısından yetişen ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Geny Catamo için Fenerbahçe'nin henüz herhangi bir teklif yapmadığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

