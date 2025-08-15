Fenerbahçe Kerem'den onun için vazgeçti: Mourinho İstanbul'da bizzat görüştü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Portekiz Ligi’ni yakından takip ettiğini ve orada forma giyen oyuncular hakkında detaylı bilgi sahibi olduğunu belirtmişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLDİ

Portekizli teknik adamın Sporting Lisbon forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Geny Catamo'yu kadrosunda görmek istediği ve bu transfer için bizzat devreye girdiği iddia edildi. Hatta Sarı-Lacivertliler'in bu yüzden Kerem Aktürkoğlu transferinden bile vazgeçtiği öne sürüldü.

MOURINHO CATAMO'NUN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ajansspor’un haberine göre, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki teklifini 22,5+2,5 milyon Euro’dan 18 milyon Euro’ya çekmesinde Geny Catamo planı belirleyici oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, Kerem yerine kadroya katılmasını istediği Mozambikli yıldızın temsilcileriyle İstanbul’da bizzat görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Catamo’nun da Mourinho ile çalışmaya istekli olduğu kaydedildi. Sporting Lizbon’un yüksek bonservis beklentisi nedeniyle pazarlıkların devam ettiği, Fenerbahçe’nin teklifini 20 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus seviyesine yükselttiği aktarıldı.