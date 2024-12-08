Fenerbahçe kimlere 10 puan kaybetti? Çapıcı ayrıntı ortaya çıktı

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Fenerbahçe kimlere 10 puan kaybetti? Çapıcı ayrıntı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde bu sezon 10 puan kaybetti. Sarı lacivertlilerin yaşadığı puan kaybıyla ilgili çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı.

Derbide Beşiktaş’a tek golle mağlup olan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde 10 puan kaybetti.

Sezon başından bu yana 4 maçta 10 puan kaybeden sarı lacivertlilerle ilgili çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı.

Buna göre Fenerbahçe 10 puanı ligin ilk 5 sırasındaki takımlara karşı kaybetti.

Sarı lacivertliler, Göztepe ve Samsunspor’a karşı önde olduğu maçlarda 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, Mourinho yönetiminde çıktığı 2 derbide Galatasaray'a kendi evinde 3-1 ve Beşiktaş’a karşı deplasmanda 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe, maç fazlası ile Galatasaray’ı 3 puan geriden takip ediyor. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor’u mağlup etmesi durumunda farkı 6’ya çıkararak önemli bir avantajı eline geçirecek.

Öte yandan Fenerbahçe’nin kilit maçlarda yaşadığı sorunlar tartışma konusu oldu.

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