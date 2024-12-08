Fenerbahçe kimlere 10 puan kaybetti? Çapıcı ayrıntı ortaya çıktı

Derbide Beşiktaş’a tek golle mağlup olan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde 10 puan kaybetti.

Sezon başından bu yana 4 maçta 10 puan kaybeden sarı lacivertlilerle ilgili çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı.

Buna göre Fenerbahçe 10 puanı ligin ilk 5 sırasındaki takımlara karşı kaybetti.

Sarı lacivertliler, Göztepe ve Samsunspor’a karşı önde olduğu maçlarda 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, Mourinho yönetiminde çıktığı 2 derbide Galatasaray'a kendi evinde 3-1 ve Beşiktaş’a karşı deplasmanda 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe, maç fazlası ile Galatasaray’ı 3 puan geriden takip ediyor. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor’u mağlup etmesi durumunda farkı 6’ya çıkararak önemli bir avantajı eline geçirecek.

Öte yandan Fenerbahçe’nin kilit maçlarda yaşadığı sorunlar tartışma konusu oldu.