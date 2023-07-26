Fenerbahçe King ile farkı 5'e çıkardı

Fenerbahçe, Zımbru karşısında 5-0 öne geçti.

Fenerbahçe King ile farkı 5'e çıkardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaşıyor.

88. dakikada İsmail Yüksek'in ara pasında sol çaprazda topla buluşan Joshua King'in plasesi savunmadan sekip ağlara gitti.

Bu golle birlikte skor 5-0 oldu.

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