Fenerbahçe Kızılyıldız’a takıldı! Final biletini alamadı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Girit Turnuvası yarı finalinde Kızılyıldız’a 77-67 mağlup oldu.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-12 geride tamamladı. Sarı Lacivertliler ikinci çeyrekte hücumda toparlansa da devreye 38-34 geride girdi.

Üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de üstünlüğü eline alamayan Fenerbahçe Beko, parkeden 77-67 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe Beko’da Baldwin 15, Biberovic 13, Hall 8, Jantunen 7, Bacot 7, Melih 5, Zagars 5, Birch 4 ve Boston Jr. 3 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Beko, 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Beşiktaş Emlakjet ile Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.