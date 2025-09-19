Fenerbahçe Kızılyıldız’a takıldı! Final biletini alamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Kızılyıldız’a takıldı! Final biletini alamadı

Girit Turnuvası yarı finalinde Kızılyıldız ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, rakibine 77-67 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Girit Turnuvası yarı finalinde Kızılyıldız’a 77-67 mağlup oldu.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-12 geride tamamladı. Sarı Lacivertliler ikinci çeyrekte hücumda toparlansa da devreye 38-34 geride girdi.

Üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de üstünlüğü eline alamayan Fenerbahçe Beko, parkeden 77-67 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe Beko’da Baldwin 15, Biberovic 13, Hall 8, Jantunen 7, Bacot 7, Melih 5, Zagars 5, Birch 4 ve Boston Jr. 3 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Beko, 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Beşiktaş Emlakjet ile Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Son Haberler
Bakan'a suç duyurusu! Sözleri büyük tepki çekmişti
Bakan'a suç duyurusu! Sözleri büyük tepki çekmişti
Ahmet Yılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye gurur yaşattı
Ahmet Yılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye gurur yaşattı
Fenerbahçe Kızılyıldız’a takıldı! Final biletini alamadı
Fenerbahçe Kızılyıldız’a takıldı! Final biletini alamadı
Trump'dan flaş Erdoğan açıklaması!
Trump'dan flaş Erdoğan açıklaması!
Ali Koç açıkladı: AKP'li belediye başkanı ceza aldı
Ali Koç açıkladı: AKP'li belediye başkanı ceza aldı