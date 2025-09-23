Fenerbahçe koçu Jasikevicius'tan 12 Dev Adam'a övgü: 'Turnuvanın en iyisiydi'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan 40+ programında yeni sezon, kadro planlaması ve taraftarlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE’NİN EUROBASKET PERFORMANSI

Türkiye’nin EuroBasket’te sergilediği basketboldan övgüyle söz eden Jasikevicius, “Türkiye gerçekten turnuvanın en iyi basketbolunu oynadı. Finalde Almanya’ya karşı çok yaklaştılar ama bireysel performanslarla maçı kaybettiler. Buna rağmen performansları muhteşemdi. Genel olarak ise turnuvanın basketbol kalitesini EuroLeague’in altında bulduğumu söylemeliyim” dedi.

YENİ SEZON VE TRANSFER SÜRECİ

Yeni sezon planlamasında zorluklar yaşadıklarını vurgulayan Jasikevicius, Nigel Hayes-Davis’in NBA’e gitmesini beklemediğini belirterek, “Derya Yannier ile birlikte çok zor bir yaz geçirdik. Ama uyum sağlamak zorundaydık. NBA tecrübesi olan oyuncuları kadromuza kattık, şimdi onların Avrupa basketboluna alışmaları için sabırlı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“DETAYLAR OYUNU BELİRLER”

Basketboldaki detaylara vurgu yapan Jasikevicius, “Detayları en iyi yapan takım her zaman avantajlı olur. Basketbolun hikâyesi her dönem değişiyor. Bizim de bu değişime uyum sağlayarak oyunun içinde kalmamız gerekiyor” diye konuştu.

NBA PAZARI VE TAKIM YAPILANMASI

NBA pazarını sürekli takip ettiklerini belirten Sarunas Jasikevicius, “Hangi oyuncuların kısa sürede uygun olabileceğini öngörmeye çalışıyoruz. Kadro derinliği bizim için çok önemli. Oyuncular en iyi performanslarını sahaya yansıttığında bu bize düzen açısından da büyük katkı sağlıyor” dedi.

“GEÇEN SEZON GERİDE KALDI”

Geçtiğimiz sezonki başarıların artık geride kaldığını söyleyen Jasikevicius, “Kazandığımız maçlar bazen dezavantaj olabiliyor çünkü rakipler bize karşı ekstra motivasyonla oynuyor. Artık yeniden başlamak, sıfırdan inşa etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Sarı-lacivertli taraftarlara da özel bir mesaj gönderen Jasikevicius, “Gerçek taraftarlık işlerin iyi gitmediği anlarda ortaya çıkar. Takım zorlandığında bile yanımızda oluyorsunuz. Taraftar olmak takım kazanırken kolaydır, ama asıl değer işler kötü giderken belli olur” dedi.