Fenerbahçe kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, 2024-25 futbol sezonu için kombine biletlerini satışa sunacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar için kombine biletler 02 Temmuz Salı günü saat 10.00 itibarıyla yenileme süreciyle birlikte satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kombine bilet fiyatlarında bu sezon bir artış yaşanırken, taraftarların bilet alımlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli kredi kartlarına özel taksit seçenekleri sunulacak.

Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stadyum kombine merkezlerinden yapılacak taksitli alımlarda, World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformları aracılığıyla 3, 5, 9 ve 12 ay vade farklı taksit imkanları sağlanacak. Vade farkı oranları, ödeme sırasında girilen kart bilgilerine göre belirlenecek.

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonu için belirlediği kombine bilet fiyatları şu şekilde: