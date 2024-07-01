Fenerbahçe kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon kombine bilet fiyatlarını açıkladı, yenileme ve satış sürecini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, 2024-25 futbol sezonu için kombine biletlerini satışa sunacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar için kombine biletler 02 Temmuz Salı günü saat 10.00 itibarıyla yenileme süreciyle birlikte satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kombine bilet fiyatlarında bu sezon bir artış yaşanırken, taraftarların bilet alımlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli kredi kartlarına özel taksit seçenekleri sunulacak.

Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stadyum kombine merkezlerinden yapılacak taksitli alımlarda, World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformları aracılığıyla 3, 5, 9 ve 12 ay vade farklı taksit imkanları sağlanacak. Vade farkı oranları, ödeme sırasında girilen kart bilgilerine göre belirlenecek.

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonu için belirlediği kombine bilet fiyatları şu şekilde:

grawqaibkaamvqv.png

İlgili Haberler
Batshuayi resmen Galatasaray'da. Fenerbahçe'ye flaş gönderme
Süper Lig ekibi Alex'i açıkladı
Son Haberler
Son dakika. TSK Suriye'ye takviye ekip gönderdi. Suriye'nin kuzey sınırı kapatılıyor Gündem
Son dakika. TSK Suriye'ye takviye ekip gönderdi. Suriye'nin kuzey sınırı kapatılıyor
Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı Yerel Haberler
Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı
Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı Dünya
Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı
Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı Dünya
Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı Dünya
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı Gündem
Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı