Fenerbahçe kombine fiyatlarını açıkladı. Dudak uçuklattı

Fenerbahçe, yeni sezon için kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Satış tarihleri de belli oldu.

Fenerbahçe kombine fiyatlarını açıkladı. Dudak uçuklattı

Fenerbahçe, yeni sezon için kombine fiyatlarını açıkladı. Fiyatların yüksekliği dikkat çekti.

Sarı lacivertli kulüpte yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe, 2023-2024 futbol sezonu kombine satış dönemi 22.06.2023 Perşembe günü saat 10.00'da yenileme süreci ile başlıyor.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü Kombine Satış Merkezi çalışma saatleri hafta içi günlerde 10.00 - 18.00 arası, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00 – 17.00 arasındadır.

Kurban Bayramı sebebiyle Kombine Satış Merkezimiz 27 Haziran Salı (Arife günü), 28 Haziran Çarşamba (Bayramın 1. günü), 29 Haziran Perşembe (Bayramın 2. günü), 30 Haziran Cuma (Bayramın 3. Günü) ve 1 Temmuz Cumartesi (Bayramın 4. Günü) kapalı olacaktır. Arife günü ve bayram boyunca yenileme işlemlerinizi www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapabilirisiniz.

2023-2024 sezonu kombine genel satışı 7 Temmuz saat 10.00'da başlayacaktır.

2023-2024 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:

MARATON ALT

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok: 40 bin TL

MARATON ÜST

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

FENERİUM ALT

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok (VIP): 150 bin TL

FENERİUM ÜST

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Kale Arkası: 6 bin 500 TL

Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL

Divan Kurulu Üyeleri

Maraton Alt H: 8 bin 800 TL

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