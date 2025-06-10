Fenerbahçe kombine fiyatlarını açıkladı: Servet

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe kombine fiyatlarını açıkladı: Servet

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kombine bilet fiyatları kulübün resmi sitesinden duyuruldu.

Fenerbahçe, 2025-26 sezonunun kombine bilet takvimini ve fiyatlarını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpte en düşük ücretli kombine bilet kale arkası tribününde 20 bin 500 lira oldu. En pahalı bilet Fenerium Alt ve Maraton Alt tribünlerinde VIP bloklar oldu. Bu blokların fiyatı 455 bin lira olarak belirlendi.

Kale arkasında öğrenciler için ayrılan biletleri ise 10 bin 750 lira oldu.

Bir önceki sezon kale arkası tribünü 15 bin lira, öğrenci tribünü 9 bin lira, VIP blokları ise 325 bin liraydı.

Sarı lacivertlilerde kombine yenileme dönemi 12-18 Haziran arası olarak belirlenirken biletlerin 25 Haziran'da genel satışa çıkacağı duyuruldu.

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