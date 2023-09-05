Fenerbahçe Konferans Ligi'nin favorisi! Sıralamadaki yeri belli oldu

Sarı - Lacivertlileri heyecanlandıran haber Opta'dan gedi.
Opta/Stats Perform firmasının veri bilimcisi Nils Mackay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun şampiyonluk favorileri arasında Fenerbahçe'yi de saydı.
Temsilcimiz İngiltere ekibi Aston Villa'nın ardından kupayı kazanabilme ihtimali en yüksek ikinci takım olarak gösterildi.
Konferans Ligi'ndeki diğer Türk takımı Beşiktaş'a ise şampiyonluk favorileri listesinde 7. sırada yer aldı.
Değerlendirmeye Avrupa Ligi'nden elenip gelebilecek takımlar da dahil edildi.