Fenerbahçe kongresinde Galatasaray'a Eintracht Frankfurt göndermesi!

Fenerbahçe’de bu sabah başlayan ve yarın sonuçlanacak olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için kozlarını paylaşıyor. Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü başlayacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİNDEN GALATASARAY İÇİN ÇARPICI SÖZLER!

Kongrede konuşma yapan Fenerbahçe Kongre Üyesi Necdet Çoban kürsüde Galatasaray'a göndermede bulundu. Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nde sahadan 5-1 mağlup ayrıldığı Eintracht Frankfurt maçı üzerinden göndermede bulunan Çoban şu ifadeleri kullandı;

"Son 15 yılda Avrupa kupalarındaki istatistiklere bakın. Fenerbahçe tüm kulüplerin üzerinde. O malum takımın, yaptıklarıyla göklere çıkarılan takımın başarıları Türkiye ile sınırlıdır. Harika diye nitelenen, ligde ittirilen ve bu sezon 5'te 5 yapan malum takım Frankfurt'ta 5 yedi. Ligde 5'te 5! Frankfurt'ta tek maçta 5! Yiyen varsa afiyet olsun."

