5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'un uçağı kalkmadı! TFF Fenerbahçe maçını ertelendi

Konyaspor'un uçağı kalkmadı! TFF Fenerbahçe maçını ertelendi

Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelemeyen Konyaspor'un TFF'ye başvurusu sonucu karşılaşma iptal edildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 22:24
Takip Et

Fenerbahçe Konya maçı ertelendi

Konyaspor'un uçağı kalkmadı! TFF Fenerbahçe maçını ertelendi
+
Aa
-

Süper Lig'de yarın Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı kalkmayınca TFF mücadeleyi iptal etti.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kakacak olarak planlanmıştı ancak sürekli rötar yedi.

Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüşmelere başladı.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'e geliş gidişlerin de durması nedeniyle maçın ertelenmesini istedi.

TFF acil koduyla toplanarak konuyu karara bağladı ve Fenerbahçe Konyaspor maçını erteledi.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanacaktı.

FENERBAHÇE BEKO KONYA'DAN KARAYOLUYLA DÖNDÜ

Fenerbahçe Beko, bugün Türkiye Süper Ligi maçı için Konya’daydı ve rakibini 62-61 yendi.
Kafile hava tahminlerinden ötürü otobüsle döndü.
Fakat Konyaspor futbol takımı uçakla gelmeyi tercih etti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mert
5.02.2023 23:04
Tff istifa kar yagacagini bilen konya niye dün gelmedi maça hep aynı terane sonra uçak kalkmadı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
2
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
3
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
4
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
5
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
6
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
7
﻿Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
﻿Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
﻿Çanakkale’de 9 ilçede okullar tatil edildi
﻿Çanakkale’de 9 ilçede okullar tatil edildi
﻿Çanakkale’de 9 ilçede okullar tatil edildi
﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti
﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti
﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti
﻿Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
﻿Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
﻿Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
﻿Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
﻿Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
﻿Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.