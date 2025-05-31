Fenerbahçe, Konyaspor karşısında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında

Fenerbahçe, son maçında Konyaspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonlandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe taraftarının önünde kazanmak istiyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Fenerbahçe: İrfan, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Talisca, En Nesyri

Tümosan Konyaspor: Deniz, A.Üresin, Adil, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4.dakikada Ndao'nun pasıyla buluşan Melih Bostan'ın çaprazdan vuruşu ağlara gitti 1-0. Eski bir Fenerbahçeli olan Melih gole sevinmedi. Golün ardından tribünlerde yönetim istifa sesleri duyuldu.

16.dakikada Kostic'in ortasına En-Nesyri'nin kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.

23.dakikada Fred'in uzaktan vuruşu az farkla dışarı gitti.

36.dakikada İsmail'in sert şutu kaleci Deniz'de kaldı.

57.dakikada Konyaspor defansından seken topu önünde bulan En-Nesyri'nin vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.

75.dakikada İrfan Can Kahveci kaleci Deniz'in üzerinden yaptığı aşırt vuruşla durumu 1-1'e getiren golü attı.

76.dakikada Guilherme'nin vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

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