Fenerbahçe, Konyaspor karşısında

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe taraftarının önünde kazanmak istiyor.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Fenerbahçe: İrfan, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Talisca, En Nesyri
Tümosan Konyaspor: Deniz, A.Üresin, Adil, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
4.dakikada Ndao'nun pasıyla buluşan Melih Bostan'ın çaprazdan vuruşu ağlara gitti 1-0. Eski bir Fenerbahçeli olan Melih gole sevinmedi. Golün ardından tribünlerde yönetim istifa sesleri duyuldu.
16.dakikada Kostic'in ortasına En-Nesyri'nin kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.
23.dakikada Fred'in uzaktan vuruşu az farkla dışarı gitti.
36.dakikada İsmail'in sert şutu kaleci Deniz'de kaldı.
57.dakikada Konyaspor defansından seken topu önünde bulan En-Nesyri'nin vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.
75.dakikada İrfan Can Kahveci kaleci Deniz'in üzerinden yaptığı aşırt vuruşla durumu 1-1'e getiren golü attı.
76.dakikada Guilherme'nin vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.