Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Zorlu maçın 1. dakikasında Konyaspor Pedrinho ile öne geçti.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Boateng, M. İbrahimoğlu, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Tadic, En Nesyri, Edin Dzeko

VAR HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA

Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil üstlenecek. 4. hakem ise Alpaslan Şen olacak. TFF’den yapılan açıklamaya göre VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.

KONYASPOR ÜÇ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe Süper Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor.

Tümosan Konyaspor'ın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maçtır devam ederken 20 puanla 14. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemiyor.