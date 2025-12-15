Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nde Brann maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu, biri taktiksel olmak üzere 3 değişikliğe gitti. Afrika Kupası için milli takım kamplarına katılan Nene ve En-Nesyri'nin yerine Asensio ve Duran ile maça başlayan Tedesco ayrıca İsmail Yüksek'in yerine Edson Alvarez'e şans verdi.

FENERBAHÇE-KONYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut

FENERBAHÇE’DE DÖRT ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe’de Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü’nün sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği mücadelede milli takım kamplarına katılan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene de maç kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE İKİNCİLİĞİ GERİ ALMAK İSTİYOR

Ligde yoluna yenilgisiz devam eden sarı-lacivertliler, son iki haftada Galatasaray ve RAMS Başakşehir karşısında aldığı beraberliklerle zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla üçüncü sırada girdi. Trabzonspor’un puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe Konyaspor’u yenerse yeniden ikinciliğe yükselecek.

KONYASPOR’DA ÇIKIŞ ARAYIŞI

Tümosan Konyaspor, ligde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, son 5 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı. Teknik direktör Recep Uçar’ın ayrılığının ardından göreve gelen Çağdaş Atan da henüz ligde galibiyetle tanışamadı.

İSTATİSTİKLER FENERBAHÇE’Yİ İŞARET EDİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Konyaspor’u sahasında oynadığı 24 maçın 21’inde mağlup etti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son dört iç saha maçında toplam 15 gol kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe, 2005/06 sezonundan bu yana ilk kez sezonun ilk 15 haftasını namağlup tamamladı.