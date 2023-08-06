Fenerbahçe Koreli yıldızına talip arıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe geçen sezon kadroya kattığı Jin-ho Jo'ya artık U-19 takımında forma giyemeyecek.

Fotospor'un haberine göre; Yaşı 20 olduğu için Koreli oyuncu kalacaksa A takımda devam edecek.

İsmail Kartal ise Jo'yu düşünmüyor ve kadroda istemiyor.

Yönetim de takım aramaya başladı.

Jo için şimdiye kadar 1. Lig'den ve yurt dışından bazı teklifler geldi.

Fenerbahçe'nin önceliği Jo'yu kiralamak olacak.

Sonrasında ise oyuncu için diğer hedef, A takımda forma gelecek seviyeye gelmesi için beklemek.