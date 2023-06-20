Fenerbahçe Antetokounmpo ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe yaptığı açıklamayla Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Antetokounmpo ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko geçtiğimiz sezon Chicago Bulls'dan kadrosuna kattığı Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun açıklamasının tamamı şöyle;

"Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz"

SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Yunan basketbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 3 maça çıkmış bu maçlarda ortalama 17.7 dakika forma giymişti.

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