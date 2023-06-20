Fenerbahçe Antetokounmpo ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko geçtiğimiz sezon Chicago Bulls'dan kadrosuna kattığı Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun açıklamasının tamamı şöyle;

"Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır.



Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz"

SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yunan basketbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 3 maça çıkmış bu maçlarda ortalama 17.7 dakika forma giymişti.