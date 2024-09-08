Fenerbahçe Kostic'i resmen açıkladı. Sözleşme detayı belli oldu

Fenerbahçe, Filip Kostic transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi konusunda Juventus ve oyuncu ile anlaşıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fenerbahçe, Kostic'i satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

Kostic, bu akşam saat 22.47'de İstanbul'a gelecek.