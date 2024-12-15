Fenerbahçe kritik virajda Başakşehir'i konuk ediyor. Maç başladı!

Süper Lig’in 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalıyor.
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Mourinho, Athletic Bilbao maçında şans verdiği, Mert Müldür, Djiku, Samet, İsmail Yüksek, Tadic, Saint-Maximin ve En-Nesyri'yi bu maç tercih etmedi.
Maç başladı!
İşte ilk 11’ler:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Oğuz, Dzeko
Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.