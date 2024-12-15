Fenerbahçe kritik virajda Başakşehir'i konuk ediyor. Maç başladı!

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Fenerbahçe kritik virajda Başakşehir'i konuk ediyor. Maç başladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor. Mourinho, Athletic Bilbao maçına göre kadroda rotasyona gitti.

Süper Lig’in 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalıyor.

DEV ROTASYON

Mourinho, Athletic Bilbao maçında şans verdiği, Mert Müldür, Djiku, Samet, İsmail Yüksek, Tadic, Saint-Maximin ve En-Nesyri'yi bu maç tercih etmedi.

Maç başladı!

İşte ilk 11’ler:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Oğuz, Dzeko

Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.

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