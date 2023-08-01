Fenerbahçe Krunic'e resmi teklif yaptı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Milan'ın 29 yaşındaki futbolcusu Rade Krunic için kulübüne teklif yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe Krunic'e resmi teklif yaptı

Editör: Ufuk Cingöz

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak futbolcusu Rade Krunic için teklifte bulundu.

Sarı-lacivertlilerin 4 milyon euro'yu gözden çıkardıkları kaydedildi.

Diğer taraftan Milan'ın, Krunic'in gitmesine izin vereceği ancak 10 milyon euro'dan fazla bonservis bedeli istedikleri yazıldı.

Fenerbahçe, Krunic ile transfer öncesinde prensip anlaşmasına vardı.

Milan ile orta yolu bulmak isteyen Kanarya, Boşnak yıldızı İstanbul'da getirmenin planlarını yapıyor.

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