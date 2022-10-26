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Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonun GS TV'de incelenmesi için Galatasaray'a mail gönderdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:33
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Fenerbahçe Kulübü Galatasaray'a flaş bir mail gönderdi

Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
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Galatasaray'ın tüm takımlara yapılan hakem hatalarını GS TV'de göstereceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi.

FENERBAHÇE POZİSYONU GALATASARAY'A YOLLADI
Fenerbahçe, Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta penaltı beklediği bir pozisyonla ilgili çok konuşulacak bir harekete imza attı. Sarı-lacivertliler, haksızlığa uğrayan takımların pozisyonlarına GS TV'de yer vereceğini açıklayan Galatasaray'a penaltı pozisyonunun linkini e-posta ile yolladı.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu mücadele, Galatasaray mücadelesi değil sadece. Biz, haksızlığa uğrayan her kulüp için onlarla birlikte mücadele edeceğiz. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu." ifadelerini kullanmıştı.

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