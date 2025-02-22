Fenerbahçe kurmayları Galatasaray derbisi öncesinde yemekte buluştu

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Fenerbahçe kurmayları Galatasaray derbisi öncesinde yemekte buluştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yöneticiler ve Jose Mourinho derbi öncesi moral yemeği yedi.

Trendyol Süper Lig'in 25.hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta şampiyonluk yarışını etkileyecek kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Sarı lacivertli ekip lider Galatasaray'ı altı puan geride takip ederken bu maçtan galibiyet alarak aradaki puan farkını azaltmak istiyor.

DERBİ ÖNCESİ MORAL YEMEĞİ

Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı yöneticiler Hamdi Akın, Hakan Safi, Nezih Barut, sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ve sportif direktörü Mario Branco yemekte bir araya geldi.

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