Muhteşem tanıtım: Fenerbahçe 'Bize emanet' dedi

Fenerbahçe'nin Adidas'a dönüşünün ilk forma seti için lansman yapıldı.

Ali Koç lansmanda açıklamalarda bulundu: "Anlaşmamız 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik. Böylesi bir birlikteliğe sadece sponsorluk demek haksızlık olur. Başarıya giden yolda adidas ile birlikte yol arkadaşıyız. Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın örnek kulübü olarak kararlı adımlarla ilerliyor.

Atamızın imzasını taşıyan bu formayı giymek bir sorumluluğu, kutsal bir görevi üstlenmektir. Formamız Lefter'in ordinaryüslüğünden, Can Bartu'nun zarafetinden, Eda'nın efsane duruşundan, Melih'in aidiyetinden, tribünün coşkusundan bir emanettir."

EFSANELER REKLAM FİLMİNDE

Fenerbahçe iç saha, deplasman ve alternatif olmak üzere 3 formayı tanıttı. Tanıtım filminde, Alperi Onar, Anderson Talisca, Bonzie Colsan, Diego Lugano, Ece Türkoğlu, Eda Erdem, Fred Rodrigues, İbrahim Kutluay, Jose Mourinho, Melih Mahmutoğlu, Melisa Vargas, Sarunas Jasikevicius, Scottie Wilbekin, Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Yellow yer aldı.