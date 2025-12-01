Fenerbahçe ile Galatasaray, 2025 yılının son derbisinde Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacaklar. 20.00'de ilk düdüğü çalacak olan dev maçı Yasin Kol yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE 11 MAÇTIR MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Fenerbahçe, 4'ü UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasında 31 puanla 2. sırada girdi.

Ev sahibi ekip, maçtan 3 puanla ayrılması halinde liderlik koltuğuna oturacak.

GALATASARAY KADIKÖY'E LİDER OLARAK GİDİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 32 puan topladı. Aslan haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci dışında bir eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski de kadrodaki yerlerini alacaklar.

Galatasaray'da ise tam 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo, derbide mücadele edemeyecekler. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bu derbide forma giyemeyecekler.

SON 10 DERBİDE CİMBOM ÜSTÜN

İki ezeli rakip arasında oynanan son 10 mücadelede Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 5 galibiyet yaşarken, sarı-lacivertliler ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 2 mücadele de eşitlikle tamamlandı.

Aslan, söz konusu müsabakalarda 15 kez ağları havalandırırken, sarı-lacivertliler, 7 kez fileleri sarstı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Osimhen.