Böyle giderse Fenerbahçe rekor kıracak

Jorge Jesus yönetiminde skorer kimliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, aynı performansını sezona yayabilirse lig rekoru kıracak.
Ligde şu ana kadar 11 maç oynayan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 34 gol attı. Fenerbahçe, bu sayı ile 3.09 gol ortamalası yakaladı.
Fenerbahçe, lig boyunca bu ortalamasını korursa sezon sonunda 111 gole ulaşacak. Süper Lig'de 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, bu alnda da rekoru elinde bulunduruyor.
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