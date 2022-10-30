Böyle giderse Fenerbahçe rekor kıracak

Jorge Jesus yönetiminde skorer kimliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, aynı performansını sezona yayabilirse lig rekoru kıracak.

Ligde şu ana kadar 11 maç oynayan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 34 gol attı. Fenerbahçe, bu sayı ile 3.09 gol ortamalası yakaladı.

Fenerbahçe, lig boyunca bu ortalamasını korursa sezon sonunda 111 gole ulaşacak. Süper Lig'de 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, bu alnda da rekoru elinde bulunduruyor.