Fenerbahçe Lille maçına saatler kala havalara uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Lille'i ağırlayacak.
Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybetmişti.
Fransız ekibindeki flaş gelişme Fenerbahçe'yi havalara uçurdu.
4 FUTBOLCU YOK!
Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, Fenerbahçe-Lille maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ismaily'nin kadroya döndüğünü duyuran Farbos, 4 futbolcunun ise maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
İŞTE O 4 FUTBOLCU
Farbos'un açıklamasına göre Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti Fenerbahçe maçında oynayamayacak.
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