Fenerbahçe Lille maçına saatler kala havalara uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Lille maçına saatler kala havalara uçtu

Yarın oynanacak Fenerbahçe-Lille maçı öncesi temsilcimizi sevindirecek gelişme yaşandı. Lille yardımcı antrenörü Dimitri Farbos, 4 futbolcunun kadroda olmayacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Lille'i ağırlayacak.

Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybetmişti.

Fransız ekibindeki flaş gelişme Fenerbahçe'yi havalara uçurdu.

4 FUTBOLCU YOK!
Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, Fenerbahçe-Lille maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ismaily'nin kadroya döndüğünü duyuran Farbos, 4 futbolcunun ise maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

İŞTE O 4 FUTBOLCU
Farbos'un açıklamasına göre Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti Fenerbahçe maçında oynayamayacak.

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