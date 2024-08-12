Fenerbahçe Lille maçına saatler kala havalara uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Lille'i ağırlayacak.

Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybetmişti.

Fransız ekibindeki flaş gelişme Fenerbahçe'yi havalara uçurdu.

4 FUTBOLCU YOK!

Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, Fenerbahçe-Lille maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ismaily'nin kadroya döndüğünü duyuran Farbos, 4 futbolcunun ise maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

İŞTE O 4 FUTBOLCU

Farbos'un açıklamasına göre Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti Fenerbahçe maçında oynayamayacak.