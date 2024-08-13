Fenerbahçe Lille maçındaki skandalı açıkladı: Katlettiler

Böyle bir skandal olmaz.

Böyle bir rezalet olmaz.

Fenerbahçe'yi katlettiler.

Son anda uydurma bir penaltıyla yaktılar.

Fenerbahçe 1-0 öndeyken Oosterwolde arkası dönük yere düşerken koluna çarpan toptan penaltı verdiler.

Olacak iş değil.

Oysa Fenerbahçe tura çok yaklaşmıştı.

Golü de bulmuştu.

İki şutu direkten dönmüştü.

Üstelik Lille 10 kişi kalmıştı.

İşte o anda katlettiler.

Fransızlar öyle futbolun dışına çıktılar ki, Fenerbahçe'nin tempo yapmasını öyle önlediler ki, sonunda kazanan taraf oldular.

Yere düşen kalkmadı.

Kime dokunsan sakatlandı.

Oyunu istedikleri gibi soğuttular.

Zaman geçirmeyi çok iyi başardılar.

İkinci yarıda tam Fenerbahçe tempo yakalayacak, bu kez de içimizden bir futbol düşmanı, bir ahlaksız tribünden kalecinin kafasına yabancı madde attı.

Oyun dakikalarca durdu.

Sonuçta yazık oldu.

Çünkü Fenerbahçe aradığı golü geç buldu.

Erken bulabilseydi farklı olurdu.

Oysa tribünler zafere hazırdı.

Ama tribünlerin o coşkulu takımı ateşlemeye yetmedi.

Fred ve Ferdi'nin yokluğunda Fenerbahçe maça tempolu başlayamadı.

Lille'in ısrarlı ön alan baskısından oyun kurmakta zorlanan Sarı Lacivertliler 25.dakikadan ancak sonra etkili olmaya başladılar.

Özellikle Maximin'in sol kanattan getirdiği toplarda tehlike yarattılar.

Dzeko, Maximin ve Mert Hakan'ın şutları çerçeveyi bulsa ilk yarıyı önde bitirme şansını yakalayacaklardı.

Yaklaşık 10 dakika süren tempolu hücum Lille savunmasını sarstı ama yıkamadı.

Fenerbahçe bu 10 dakikalık müthiş tempoyu ilk 45'e yapamayınca soyunma odasına golsüz gitti.

Fenerbahçe turu geçmek için gol atmak zorundaydı.

Mourinho 60.dakikada Osayi ve En Neysri'yi oyuna alarak hücum gücünü artırmayı düşündü.

Arttı da.

Osayi'nin şutu direkte patladı, En Neysri yüzde yüzü kaçırdı.

Mourinho bu kez Cenk Tosun'u da oyunu alıp Dzeko, En Neysri ve Cenk'le forveti üçledi.

Artık ok yaydan çıkmıştı.

Artık "ya herro, ya merro"ydu.

O gol ya atılacak, ya atılacaktı.

Ve Fenerbahçe'nin amansız baskısı Fransız savunmasını öyle boğdu ki, 90+1'de Diakite kendi kalesine golü atınca eşitlik sağlandı.

Uzatmalarda Lille 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe yoğun temposuyla tura çok yaklaştı.

İşte o anda, 118.dakikada o skandal penaltı tüm hayalleri yıktı.

1-1'lik beraberlikle turu geçen Lille oldu.

Fenerbahçe'ye gerçekten yazık oldu.