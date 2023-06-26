Fenerbahçe Livakovic'in alternatifini buldu!

Kaleye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin'i gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe Livakovic'in alternatifini buldu!

Editör: Fatma Demirkaya

Yeni sezonda Ryan Kent ve Edin Dzeko ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, kaleye de takviye yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, gündemine gelen Livakovic'in alternatifini buldu.

La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre, Fenerbahçe, Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin ile ilgileniyor.

Haberin detayında; Juventus formasıyla son iki sezonda 28 maç oynayan Matti Perin'in kaderinin UEFA'nın vereceği karara bağlı olduğu ifade edildi.

Juventus'un gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men edilebileceği, davanın kısa süre içerisindebiteceği ve men cezası verilmesi halinde Perin'in Juventus'tan ayrılacağı kaydedildi.
Wojciech Szczesny'nin yedeği olan Perin'in oynamak istediği ve bu nedenle transfere sıcak bakabileceği aktarıldı.

Edin Dzeko'yu Kanarya'ya getiren menajer Alessandro Lucci, Perin konusunda Fenerbahçe'nin nabzını yokladı ve olumlu cevap aldı.

Lucci, Perin ile Fenerbahçe hakkında görüşecek ve çıkan sonuca göre Juventus ile temasa geçecek.
Haberin devamında ise Mattia Perin'in Juventus'tan net 1.5 milyon euro kazandığı ve Fenerbahçe'nin de daha fazla ücret verebileceğini ilettiği kaydedildi.

Perin, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 18 maçta görev aldı.

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