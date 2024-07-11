Fenerbahçe Lugano maçının hakemi açıklandı

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Fenerbahçe Lugano maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçını Tiago Martins yönetecek.

Fenerbahçe'ye uğursuz hakem

Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz İsviçre ekibine karşı ilk maçına 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da deplasmanda çıkacak.

İki ekip arasındaki kritik mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek.

Daha önce 2 kez millilerimizin maçında görev alan Martins'in yönetiminde 2 maçı da kaybettik.

Fenerbahçe ve Lugano arasındaki rövanş maçı ise 30 Temmuz Salı günü oynanacak.

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